Calciomercato / Relevo: la Juventus valuta un colpo dal City

La Juventus di Max Allegri starebbe valutando un colpo molto importante dal Manchester City: il punto della situazione

redazionejuvenews

L'importanza della difesa in una squadra di calcio è fondamentale. Infatti, spesso si dice che una buona difesa fa la differenza e permette di vincere partite importanti. La Juventus sembra essere consapevole di questo aspetto e sta cercando di rinforzare la retroguardia con l'acquisto di un difensore di livello internazionale. Secondo alcune voci di mercato, il nome di Aymeric Laporte sarebbe quello che sta attirando maggiormente l'attenzione della dirigenza bianconera.

Chi è Laporte — Laporte è un difensore centrale di nazionalità francese naturalizzato spagnolo, classe 1994, attualmente in forza al Manchester City. Il giocatore ha trovato poco spazio quest'anno a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo. Proprio per questo motivo, sembra che il calciatore possa essere alla ricerca di una nuova avventura, per potersi rilanciare in vista della prossima stagione. Ed è qui, che potrebbero subentrare i bianconeri.

Secondo quanto riportato da Relevo, la Juventus avrebbe individuato in Laporte il profilo ideale per rinforzare la difesa insieme a Bremer. Il contratto del giocatore con il Manchester City scadrà nel 2025 e la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. E oltre a questo, la Juventus dovrà fare i conti con l'ingaggio di 7 milioni di euro annui del giocatore.

Detto questo, va sottolineato come la Juventus potrebbe fare affidamento sul decreto crescita per poter gestire l'ingaggio del calciatore. Questo decreto - come noto - prevede agevolazioni fiscali per le imprese che assumono giovani sotto i 35 anni. Laporte, nonostante la sua età non sia proprio da giovane, potrebbe rientrare comunque nei parametri del decreto e quindi la Juventus potrebbe sfruttare questa agevolazione per poter gestire l'ingaggio del giocatore.

La trattativa per l'acquisto di Laporte sembra essere ancora lontana dal decollo, ma sembra che la Juventus sia pronta a fare sul serio per portare il difensore francese alla corte di Allegri. Laporte è un difensore di grande qualità, con esperienza internazionale e un passato da protagonista in Premier League.