Calciomercato Juventus, Sky Sport conferma: tre nomi per la rivoluzione!

Calciomercato Juventus, rivoluzione in arrivo: tre nomi grossi nel mirino

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come vi abbiamo ripetuto più volte in passato, durante il prossimo calciomercato della Juventus andrà in scena una sorta di rivoluzione della rosa bianconera. La dirigenza vuole aprire un nuovo ciclo con giocatori forti ma giovani, che possano garantire anche prospettive e tanti anni ad alti livelli. Uno dei reparti che più verrà toccato da questa rivoluzione sarà ovviamente il centrocampo, da molti indicato come il vero punto debole della Juve. Occhio allora a tre nomi importantissimi, confermati nelle scorse ore anche da Sky Sport: Pogba, Tonali e Castovilli. Il francese rimane il grande sogno di mercato della Juventus, mentre la pista che porta al mediano del Brescia rimane sempre molto calda. La novità invece potrebbe essere rappresentata dal centrocampista della Fiorentina, che tanto piace anche a Beppe Marotta. Paratici sarebbe pronto a scendere in campo per un nuovo duello di mercato con l’ad nerazzurro, come ha confermato anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sempre ai microfoni di Sky Sport: “Gaetano Castrovilli è un prospetto che interessa a tanti club: oltre ai nerazzurri, anche la Juventus mantiene vivi i contatti. Questo non vuol dire che è stata già avviata una trattativa ovviamente”. Quindi, mentre le piste Pogba e Tonali rimangono quelle più concrete al momento, non bisogna comunque scartare l’ipotesi Castrovilli. Anche Tuttosport è della stessa opinione e anzi rilancia parlando di quella che potrebbe essere la strategia di Paratici per anticipare Marotta: proporre uno scambio alla Fiorentina con Mandragora, che a fine stagione tornerà a Torino. Il centrocampista dell’Udinese piace molto alla Viola e potrebbe essere dunque la carta giusta per bruciare i nerazzurri, che invece sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia i cartellini di Dalbert, Nainggolan e Gagliardini. Si preannuncia dunque un’estate bollente, con molti intrecci e tantissimi nomi in ballo. E non solo per quanto riguarda il centrocampo. Anzi, in casa Juve si pensa sempre anche al nuovo grande colpo per il reparto offensivo che Paratici avrebbe in mente di fare. E, nello specifico, sulla sua lista della spesa del CFO bianconero sarebbero finiti ben 10 nomi da capogiro per l’attacco: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO