Calciomercato Juventus, raffica di notizie: Momblano sgancia le bombe!

Calciomercato Juventus, raffica di notizie da Luca Momblano

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Una marea di novità in casa bianconera per quanto riguarda i movimenti di calciomercato della Juventus. Luca Momblano, noto giornalista di fede bianconera, ha sganciato una raffica di notizie in una diretta sul canale Twitch di Juventibus. Ecco le indiscrezioni riportate dall’esperto di calciomercato: “So che negli ultimi confronti in società in molti pensano che Edin Dzeko sia il partner ideale per Cristiano Ronaldo. E’ una riflessione squisitamente tecnica e anche Andrea Pirlo la pensa nello stesso modo. I dialoghi con la Roma sono ripartiti e sono fitti. Dzeko fa certamente parte dei discorsi di mercato tra i due club, ma il nome a sorpresa è un altro. So per certo che i giallorossi hanno chiesto concretamente Juan Cuadrado e la Juve sarebbe disposta a cederlo. I bianconeri hanno offerto alla Roma anche Mattia De Sciglio. Invece io non darei un grande peso alle voci su Florenzi in chiave Juventus, anche dalle verifiche che ho fatto”. Insomma, l’asse Torino-Roma sarebbe bollente e da seguire con attenzione nelle prossime settimane. Ma le notizie non finiscono qui. Anzi, Momblano continua con la sua raffica.

“Quello di Lacazette è un nome, tra i tanti che sono stati offerti, che la Juventus non ha scartato. Sergino Dest invece è un nome molto gradito anche a Pirlo, che dice di apprezzarlo molto. E’ un giovane, ma è un profilo già molto importante. L’esplosione in prima squadra all’Ajax lo ha messo in prima fila e attenzione perché per Dest la Juventus fa circolare questa voce: se ci fosse disponibilità di cash, Dest è un giocatore che chiuderebbe subito. Quindi credo che questo nome vada assolutamente monitorato per tutta l’estate. Poi da due mesi c’è un’offerta concreta del Manchester United a Szczesny ed è stata ribadita ed è uno dei motivi per cui la Juve rinnovò anticipatamente il contratto al portiere polacco. Ma lo United non ha mollato la presa con il giocatore, mentre non so dirvi se c’è un’offerta ufficiale alla Juventus”. Novità importanti anche per la fascia sinistra: “Pirlo ha fatto alla dirigenza il nome di Sergio Reguilon. La posizione di Alex Sandro non è assolutamente stabile. Resiste anche il nome di Gosens e mi è stato anche detto che è un profilo che la Juve è disponibile a ipervalutare. Cioè, anche se l’Atalanta chiede 40 milioni, i bianconeri sono pronti a trattare perché sanno di avere in mano delle contropartite che interessano ai nerazzurri. Questo irrobustisce molto la candidatura di Gosens, ma attenzione anche a Reguilon perché so per certo che è uno dei pochi nomi fatti da Andrea Pirlo”. Poi Momblano sgancia una super indiscrezione anche su Mauro Icardi.

“Il giocatore ha confidato ai suoi uomini che se la Juve si rifacesse viva, lui sarebbe pronto a fare la battaglia con il PSG per trasferirsi a Torino, quasi al punto di essere disposto a partecipare personalmente, attraverso le proprie aziende, al pagamento della clausola di 15 milioni da corrispondere ai nerazzurri di Zhang. Ma lo stesso Icardi ha ammesso che la Juventus è scomparsa. Lui aspetta un segnale di fronte al quale si scatenerebbe per permettere il trasferimento a Torino, ma al momento non ci sono sirene bianconere accese per Icardi. Suarez e Benzema non sono ipotesi percorribili. So che Agnelli ha assolutamente intenzione di fare un grosso regalo a Pirlo e ai tifosi, ma a tempo debito. Questione Dybala? Se arrivasse una super offerta, la Juventus la accetterebbe. Tenere o non tenere Dybala cambierebbe completamente il calciomercato della Juve. La prima pretendente per l’argentino è il PSG. Non c’è ancora nessuna offerta ufficiale, ma attenzione perché con il giocatore qualcuno ci ha già parlato“. La questione relativa alla Joya dunque sarebbe ancora tutta in ballo. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Juventus? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA