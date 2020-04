Calciomercato Juventus, attenzione: si parla di un nome pesantissimo

Calciomercato Juventus, un altro nome super accostato ai bianconeri

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In questo momento di difficoltà e di confusione totale, almeno una cosa pare certa: il prossimo calciomercato della Juventus porterà in dote veramente parecchie sorprese. Tra pesanti addii e colpi importanti per aprire un nuovo ciclo, la rosa bianconera infatti verrà ristrutturata profondamente in praticamente ogni reparto. Il centrocampo potrebbe essere il reparto che cambierà di più tra cessioni e acquisti, ma in questi ultimi giorni si sta parlando tantissimo soprattutto di un nuovo grande botto per l’attacco. Ve ne abbiamo ampiamente parlato anche noi, raccontandovi di ben 10 grandissimi obiettivi da capogiro per il reparto avanzato che sarebbero sulla lista della spesa di Paratici, ma nelle ultime ore ne è spuntato anche un altro. Anzi – per meglio dire – è rispuntato, visto che anche di lui vi avevamo parlato circa un mese fa. Si tratta di Karim Benzema, centravanti del Real Madrid che è stato nuovamente accostato alla Juve. Stando a quanto riportato infatti da Don Balon, noto portale spagnolo specializzato in calciomercato e sempre molto vicino alle questioni di casa Real, il francese potrebbe presto lasciare i Blancos, visto che Florentino Perez sarebbe pronto a puntare fortissimo su altri attaccanti come Kane, Haaland e Mbappé, e la Vecchia Signora sarebbe alla finestra pronta ad approfittarne. Oltretutto anche Cristiano Ronaldo starebbe spingendo per Benzema alla Juventus, visto che con lui ha formato una coppia d’attacco devastante a Madrid. Con Higuain in partenza, il centravanti francese potrebbe davvero stuzzicare le fantasie di Paratici che comunque, come detto, ha anche altri enormi obiettivi per il reparto avanzato. E non solo. Già perché, come abbiamo sottolineato in apertura, in arrivo ci sarebbe un vero e proprio ribaltone totale nel prossimo mercato bianconero: ora cambia tutto, Paratici valuta 7 scambi clamorosi! >>>VAI ALLA NOTIZIA