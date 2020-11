Calciomercato Juventus, ora si parla di uno scambio clamoroso: che botto!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato di questi tempi non può che risentire della crisi finanziaria dovuta all’emergenza Covid. Il CFO bianconero Fabio Paratici fu uno dei primi a parlare di “mercato creativo”, messo poi in pratica con una serie di operazioni diverse da quelle viste negli ultimi anni. Un esempio sono i colpi Morata e Chiesa, arrivati con formule nuove e creative che potrebbero essere riproposte nel prossimo futuro. Ma anche lo scambio Pjanic-Arthur, che ha permesso alla Juve di muoversi sul mercato senza investire cifre esorbitanti. E stando all’ultimo annuncio arrivato dalla Spagna, ora si starebbe pensando proprio ad un nuovo clamoroso scambio.

Secondo il portale specializzato in calciomercato Don Balon, Paratici avrebbe chiesto informazioni sul baby fenomeno del Real Madrid, Vinicius Junior. L’esterno brasiliano non sta trovando grande spazio nelle rotazioni dei blancos, chiuso dalla spietata concorrenza di Eden Hazard. Il ragazzo potrebbe quindi lasciare Madrid nei prossimi mesi e la Juve sembrerebbe fortemente interessata. L’idea sarebbe quella di uno scambio alla pari con Rodrigo Bentancur, patrimonio prezioso dei bianconeri, a cui Pirlo sta spesso preferendo altri centrocampisti. Entrambi i giocatori vengono valutati intorno ai 50 milioni di euro, il che permetterebbe uno scambio abbastanza agevole trovando un accordo tra i due club. Privarsi di Bentancur sarebbe sicuramente un sacrificio, che però potrebbe rivelarsi necessario per le casse della Juve.

L’uruguaiano è arrivato ad un costo irrisorio nel corso dell’operazione che ha portato Tevez al Boca Juniors. Dunque, una sua cessione produrrebbe una plusvalenza preziosissima, specialmente in questo periodo. Al tempo stesso, i bianconeri acquisirebbero un giovane talento sul punto di esplodere, appena ventenne e già paragonato a fenomeni del calibro di Neymar. La suggestione dunque è stata lanciata: vedremo se si tratterà solo di una delle tante voci di calciomercato o se l’indiscrezione si trasformerà veramente in qualcosa di più concreto. Ma, parlando sempre di calciomercato, Paratici starebbe pensando anche a qualcos’altro di molto importante. Come accennato poco fa infatti, sono in arrivo anche nuovi colpi alla Chiesa e Morata: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA