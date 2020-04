Calciomercato Juventus, indiscrezione clamorosa: l’annuncio divide i tifosi

Calciomercato Juventus, una grossa indiscrezione divide i tifosi bianconeri

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Continuano ovviamente a circolare senza sosta voci ed indiscrezioni relative al prossimo calciomercato della Juventus. Tutto nella norma: soprattutto in questo momento di stallo e di stop al calcio giocato, è più che normale che si parli molto di trattative, possibili affari o suggestioni particolari. E in effetti le società – giustamente – si stanno già guardando attorno, si stanno facendo i loro calcoli e stanno programmando il futuro e le mosse di mercato in vista della prossima stagione. La Juve, ovviamente, non fa eccezione. Anzi, Paratici sa benissimo che ci sarà moltissimo lavoro da fare quando il prossimo calciomercato aprirà i battenti, sia per quanto riguarda il mercato in uscita che quello in entrata. Ma entriamo nel merito di una delle tante notizie che sono circolate nelle ultime ore e che stanno facendo parlare molto in casa Juventus: il possibile scambio Bernardeschi-Donnarumma tra bianconeri e rossoneri. L’indiscrezione è di quelle abbastanza pesanti ed è stata lanciata da Sportmediaset che sottolinea come la Juve sia intenzionata a puntare ancora una volta sul giovane portiere che tanto piace a Paratici, soprattutto ora che potrebbe strapparlo al club milanese a prezzo di saldo. E, stando sempre a quanto riferito da Sportmediaset, i bianconeri sarebbero pronti a bussare alla porta del Diavolo per presentare un’offerta di scambio secco con Bernardeschi. Ipotesi verosimile, visto che il centrocampista bianconero piace molto ai rossoneri, mentre per Sarri non è assolutamente un elemento indispensabile, anche alla luce di una stagione tra molte ombre e poche luci da parte del classe ’94. Ipotesi che però non sembra essere stata accolta dai tifosi della Vecchia Signora con particolare entusiasmo. In molti infatti, sul web e sui social, si interrogano sulla reale necessità di fare questo affare, visto che la Juventus può già vantare in rosa uno dei migliori portieri d’Europa come Szczesny. E se l’arrivo di Donnarumma a Torino dovesse aprire le porte ad una cessione del polacco, allora in moltissimi tra i tifosi bianconeri preferirebbero lasciare a Milano il portiere rossonero che, oltretutto, andrebbe a percepire un ingaggio molto alto. Staremo a vedere, ma questa pista – vista anche la regia del solito Mino Raiola – va tenuta sicuramente in grande considerazione. Occhio però anche agli altri nomi su cui starebbe lavorando concretamente Fabio Paratici, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Come ormai è ben noto a tutti, la Juve avrebbe infatti in programma un nuovo grandissimo colpo per l’attacco e sulla sua lista della spesa bianconera sarebbero finiti ben 10 nomi di lusso: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO