Calciomercato Juventus, il colpo a sorpresa può arrivare dal Real Madrid!

Calciomercato Juventus, possibile sorpresa dal Real: piace a Pirlo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La caccia ai rinforzi continua in casa bianconera. Fabio Paratici è chiamato a consegnare ad Andrea Pirlo nuove pedine per rinforzare e completare la rosa. E il parere del Maestro è tenuto in gran considerazione dalla dirigenza. Occhio dunque ad alcuni nomi, magari anche a sorpresa, che il nuovo tecnico bianconero potrebbe suggerire in sede di mercato. Tra gli obiettivi in entrata ci sarebbe anche un esterno difensivo. Forse anche due, uno per fascia, ma molto dipenderà anche dalle cessioni. Uno degli ultimi nomi accostati alla Vecchia Signora è quello di Sergio Reguilon. L’esterno sinistro del Real Madrid nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Siviglia disputando un’ottima annata. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, il terzino classe ’96 non rientra nei piani di Zidane e i Blancos starebbero cercando una soluzione sul mercato. Ed è qui che entrerebbe in scena la Juve.

I bianconeri infatti starebbero valutando anche la candidatura di Reguilon per rinforzare le corsie esterne. Negli ultimi tempi, Napoli e Manchester United si sono fatte sotto con forza per lo spagnolo, ma le trattative avrebbero subito delle frenate, lasciando dunque spazio all’eventuale inserimento di Paratici. Come affermato qualche tempo fa dal noto giornalista di fede bianconera ed esperto di calciomercato Luca Momblano, Reguilon sarebbe un profilo molto gradito ad Andrea Pirlo, che lo avrebbe appunto segnalato alla dirigenza. Quella che porta allo spagnolo potrebbe dunque diventare una pista concreta, soprattutto ora che il Real Madrid avrebbe anche aperto all’ipotesi di prestito.

Il giocatore è attualmente infortunato, ma la Juve potrebbe comunque decidere di puntare su di lui soprattutto in prospettiva futura, visto che la fascia sinistra è coperta al momento da Alex Sandro e Luca Pellegrini. Reguilon piace per caratteristiche e qualità e può anche vantare già un'ottima esperienza internazionale essendo un fresco vincitore dell'Europa League contro i nerazzurri di Antonio Conte. Nome da tenere d'occhio nelle prossime settimane.