Calciomercato Juventus – Colpo in attacco? Cambia di nuovo tutto!

Calciomercato Juventus

NOTIZIE JUVE – Come era prevedibile, sta succedendo davvero di tutto. In una sola giornata – da questa mattina, a questa sera – le voci riguardanti il calciomercato della Juventus si sono moltiplicate, contraddette e poi ancora sommate l’una all’altra. Il motivo è semplice: ogni ora, ogni minuto, ci sono aggiornamenti che vanno in un senso o nell’altro. E noi, ora, proveremo a fare il punto della situazione per quanto riguarda la questione attaccante. Perché da Sportmediaset e non solo, sono arrivate novità interessanti.

Il ribaltone, a questo punto, ci sarebbe davvero stato. Ad assicurarlo è Claudio Raimondi che dagli studi Mediaset ha dichiarato: “Dzeko è sicuramente in vantaggio. C’è stato il controsorpasso su Suarez. C’è stato un like di Dzeko su un post di Bonucci. Ma cosa è cambiato? Beh, intanto ci sono segnali che Under sta andando fortemente in BundesLiga. Dunque, dovessero entrare 25 milioni di euro, la Roma sarebbe già in accordo col Napoli per andare a prendere Milik, usando quei soldi: cash. Senza contropartite. E allora, con lui in pugno, la Roma può dare il via libera alla Juventus per prendere Dzeko“. Ma non solo. In questo senso, arrivano anche altre grandi indiscrezioni.

A lanciarle è Radio Radio, dove Ilario Di Giovambattista ha spiegato: “Vi do una notizia: Dzeko vuole andare alla Juve, e sta insistendo. I bianconeri farebbero al bosniaco due anni di contratti con opzione per il terzo“. Ulteriori dettagli, che sembrano confermare la tendenza. Al momento, il Bosniaco, pare più vicino di Suarez. Se poi dovessero esserci novità, noi saremo qui a raccontarvele. Ma intanto, questi sono gli ultimi aggiornamenti. E nel frattempo, le notizie non finiscono qui. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA