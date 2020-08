Calciomercato Juventus, Balzarini fa volare i tifosi: “Mi hanno detto che…”

Calciomercato Juventus, finalmente arrivano grandissime notizie

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In questi ultimi giorni in casa bianconera sono circolate tantissime voci ed indiscrezioni allarmanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Ovviamente ad impensierire maggiormente i tifosi sono state le notizie riguardanti i possibili addii di Paulo Dybala e di Cristiano Ronaldo. Queste voci sono state confermate da più fonti, ma Gianni Balzarini – noto giornalista di fede bianconera – è andato controcorrente, dando parecchie speranze a chi sogna di rivedere ancora insieme il duo d'attacco juventino. Ecco quanto riferito dal collega di Mediaset in un video sul proprio canale YouTube: "Mi è stato risposto che non si muovono. Ovviamente, parlando al plurale, alludo ai due giocatori più chiacchierati di questo momento, ossia Ronaldo e Dybala. Se ne stanno sentendo di tutti i colori. Addirittura qualcuno si è inventato che CR7 è stato offerto dalla Juve al Barcellona. Una roba così proprio non esiste, potevano inventarsi di tutto tranne questo. Poi ci può anche stare che Jorge Mendes si stia guardando intorno, però quello che mi è stato detto è che Cristiano Ronaldo non si muove e che onorerà il suo contratto con Juventus, almeno per un altro anno. La stessa risposta l'ho ricevuta sul discorso Dybala: mi hanno detto che non se ne andrà. C'è in ballo una trattativa per il rinnovo che non sarà brevissima, ma ricordiamoci che il contratto dell'argentino non scade nel 2021 ma nel 2022. Quindi c'è tutto il tempo per ragionare su questo rinnovo, per quanto chiaramente Dybala abbia delle pretese molto forti che si allineano a quelle dei più grandi calciatori in circolazione". Insomma, secondo Balzarini non ci sarebbe da preoccuparsi: CR7 e la Joya rimarranno entrambi alla Juventus, per la gioia dei tifosi bianconeri.