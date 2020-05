Calciomercato Juventus, annuncio pesantissimo: “Accordo totale, è fatta!”

Calciomercato Juventus, notizia bomba dalla Spagna: accordo totale

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ore caldissime in casa bianconera per quanto riguarda le notizie di calciomercato della Juventus. In ballo ci sono infatti molti affari importanti, tra giocatori che potrebbero presto lasciare la Vecchia Signora, altri che potrebbero invece sbarcare a Torino e alcuni scambi di livello internazionale. Tra le operazioni più grosse e discusse degli ultimi giorni c’è sicuramente l’affare con il Barcellona che potrebbe portare Miralem Pjanic in Spagna. E in effetti, proprio dai media iberici, in queste ore è arrivata una vera e propria bomba di mercato. Stando a quanto riportato infatti dall’autorevole quotidiano spagnolo Sport sempre molto vicino alle questioni di casa Barcellona, il club blaugrana avrebbe raggiunto addirittura un accordo totale con il centrocampista bianconero: Pjanic avrebbe limato ogni dettaglio e completato le carte, trovando l’intesa con il Barça sulla base di un contratto di 4 anni. Un passo ovviamente importantissimo, probabilmente decisivo, per la buona riuscita della trattativa, per la quale anche la Juventus ha aperto senza troppe remore. La Vecchia Signora infatti sembrerebbe ormai essere entrata nell’ordine di idee di sacrificare Pjanic nella prossima sessione di mercato, ma ora bisognerà trovare anche l’accordo definitivo tra i due club. Si ragiona sulla base di uno scambio di giocatori: i blaugrana hanno offerto Rakitic e Vidal – nomi che sono stati rifiutati dalla Juve – mentre Paratici continua a spingere per Arthur Melo. Alla fine dovrebbe essere proprio il mediano brasiliano la contropartita tecnica che rientrerà nell’affare, anche se bisogna ancora convincere il classe ’93 a lasciare Barcellona. Paratici continua il suo pressing, ma intanto un tassello sembrerebbe essere già andato al posto giusto: Pjanic e il Barcellona non sono mai stati così vicini. Ma non è ancora tutto, anzi. La raffica di mercato continua: nel mirino di Paratici infatti sono finiti ben 20 giganti assoluti di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato >>>VAI ALLA NOTIZIA