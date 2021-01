Sampdoria-Juventus – Gara affidata all’arbitro Fabbri

TORINO – Mancano solo 2 giorni al ritorno in campo della Juventus, che ieri sera ha conquistato l’accesso alle semifinali della Coppa Italia 2020-2021. Nei quarti di finale giocati all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri guidati da Andrea Pirlo hanno battuto per 4-0 contro la SPAL. Adesso se la vedranno nel doppio confronto contro l’Inter di Antonio Conte, per tentare di conquistare l’accesso alla finale. Sabato, invece, inizia il tour de force della Vecchia Signora, che dovrà giocare addirittura 5 partite in 15 giorni. Oltre ai due incontri contro i nerazzurri, ci saranno anche i big match contro Napoli e Roma.

Questo fine settimana, invece, la Juve giocherà nell’anticipo di Marassi contro la Sampdoria. La gara sarà valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2020-2021. Sarà una partita fondamentale per i bianconeri, che sono rientrati a pieno nella corsa Scudetto. Attualmente, si trovano al quarto posto con 36 punti, solamente 7 in meno del Milan capolista e 5 in meno dell’Inter. Inoltre, la Vecchia Signora ha ancora da recuperare la gara contro il Napoli: in caso di vittoria, il gap dalle milanesi si ridurrebbe ulteriormente. Questa mattina, poi, sono arrivate le designazioni arbitrali per le gare di questo fine settimana.

Sampdoria-Juventus è stata affidata all’arbitro Michael Fabbri, della sezione di Ravenna. Classe 1983, ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2013, dirigendo la sfida tra Cagliari e Parma. Ad aiutarlo come guardalinee ci saranno il signor Alassio e il signor Tolfo, mentre il IV uomo sarà il signor Maresca, coinvolto nelle polemiche con l’allenatore dell’Inter Antonio Conte nell’ultimo match di campionato. Al controllo del VAR ci sarà il signor Valeri, mentre l’assistente al VAR sarà il signor Tegoni. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<