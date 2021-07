Vezzali: “Stadi? Parlare di percentuali o green pass, rappresenta un puro esercizio di retorica”

La sottosegretaria allo Sport ha parlato

Valentina Vezzali , Sottosegretaria allo Sport, ha parlato in una nota circa l'apertura degli impianti sportivi al pubblico nella prossima stagione: "Saranno la cabina di regia di palazzo Chigi e le indicazioni che giungeranno dal CTS a dettare i tempi e le modalità per la riapertura al pubblico, in piena sicurezza, degli impianti sportivi. Ad oggi, pertanto, parlare di percentuali, green pass o altre ipotesi, rappresenta un puro esercizio di retorica che non rispetta, soprattutto, tifosi ed appassionati.

Già da tempo stiamo approfondendo la tematica con il Ministero della Salute per essere pronti a recepire le direttive e dunque dare risposte pronte alle tante richieste giunte e che riguardano non solo i campionati di calcio, basket, volley e rugby, ma anche grandi eventi sportivi quali, ad esempio, il Gran Premio di Formula Uno di Monza, la tappa di Misano del circuito internazionale di MotoGP e l'Open d'Italia di golf". In merito alla riapertura degli stadi nel campionato di Serie A ha parlato Andrea Costa , sottosegretario alla Salute, ha parlato ai microfoni di Radio24 circa l'eventuale riapertura degli stadi nella prossima stagione di Serie A.

Di seguito riportiamo le sue parole in merito a questa questione: "Oggi parlare di stadi mi sembra prematuro, dobbiamo valutare quello che sarà l’andamento delle prossime settimane. Per quanto riguarda gli stadi io credo che sicuramente possiamo affermare che ci sarà la ripresa del campionato con il pubblico in presenza, con una percentuale inferiore al 100% almeno in una fase iniziale. Il dato positivo è che ad oggi 26 milioni di concittadini si sono vaccinati e siamo arrivati al 48 % della popolazione. Siamo in momento in cui gli italiani si stanno ancora vaccinando, e questo potrà modificare in positivo il quadro perché se aumenterà il numero dei vaccinati ovviamente la situazione non potrà che migliorare - ha concluso - ".