Lutto per il mondo dello sport: a 75 anni è morto Giampiero Galeazzi

Il noto giornalista e telecronista sportivo Giampiero Galeazzi si è spento all'età di 75 anni. Stava da tempo combattendo con il diabete

Nato a Roma il 18 maggio 1946 e da sempre grandissimo tifoso della Lazio, in gioventù Galeazzi è stato anche un grandissimo canottiere. Dopo aver conseguito una laurea in Economia, infatti, Giampiero decise di dedicarsi alla sua vera passione, quella per lo sport e in particolare per il canottaggio, arrivando a vincere i campionati italiani del singolo nel 1967. Una volta terminata questa esperienza entra nella Rai, prima in radio e poi in televisione, dove diventa uno dei volti, e soprattutto delle voci, più famose d'Italia. Conduce La Domenica Sportiva e Mercoledì Sport, ma raggiunge il massimo della sua popolarità con le telecronache delle Olimpiadi del 1988. Memorabile il suo racconto della medaglia d'oro dei fratelli Abbagnale nel canottaggio, sport da lui tanto amato.