Calciomercato Roma, un portiere vicino ad una big di Serie A

In vista della prossima partita di Serie A tra Napoli e Juventus, gli azzurri starebbero pensando di ingaggiare un giocatore che ha indossato i colori della Roma nella passata stagione. I recenti problemi fisici di Meret e le complicazioni di Ospina per il rientro tardivo dalla nazionale starebbero spingendo il club di De Laurentiis ad acquistare un portiere in extremis. Il Napoli avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore. L'estremo difensore firmerebbe un contratto annuale da terzo portiere degli azzurri. E, per la sua età di certo non giovane, l'offerta andrebbe molto bene per un professionista serio come lui.