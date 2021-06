Calciomercato Roma: clamorose novità per la porta giallorossa

Con il termine del campionato e l'imminente inizio degli Europei, anche il calciomercato è entrato nel vivo. Le società si stanno muovendo per effettuare i primi colpi, in vista del vivo della sessione, che arriverà con la fine dell'Europeo a luglio. Intanto le squadre si stanno comunque muovendo per migliore le loro rose; e una delle più attive è la Roma di Josè Mourinho, che ha già parlato con la proprietà e fatto alcune richieste per il prossimo anno. Se una delle priorità è l'acquisto di un attaccante, la seconda riguarda il portiere: troppo incostante è stato il rendimento dei due estremi difensori giallorossi negli ultimi anni. Lo Special One ha chiesto alla società un portiere che dia sicurezza e confidenza alla linea difensiva. Pinto si è subito messo a lavoro, ed ha avviato i discorsi con diversi portieri, che godono tutti del gradimento del nuovo tecnico: eccoli tutti <<<