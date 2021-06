Calciomercato Roma: chiusura in arrivo per due obiettivi di Mourinho

Con l'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, in casa giallorossa è pronta una piccola rivoluzione, atta a rispondere alle richieste dello Special One. Se alcuni dei giocatori in rosa sono infatti sicuri del loro posto, per altri si profila una partenza dalla capitale, con la proprietà che si sta muovendo per regalare al tecnico portoghese le pedine richieste in sede di mercato.

La prima, che risponde al nome di Granit Xhaka, è in cima ai desideri del tecnico per il centrocampo della prossima stagione, e i giallorossi hanno già iniziato a muoversi su di lui: la prima offerta formulata all'Arsenal, di 15 milioni, è stata rifiutata dal club londinese, che non ha però chiuso le porte. Nei prossimi giorni l'affare potrebbe quindi concludersi, grazie all'inserimento da parte di Pinto di Under o Diawara come contropartita. I giallorossi comunque non sono attivi solo in mezzo al campo, ma cercano anche un altro rinforzo di spessore. <<<