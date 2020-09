Serie A – Oggi il consiglio straordinario della Lega per il caso-Genoa

TORINO – Si deciderà questo pomeriggio come procedere per il campionato di Serie A: oggi, infatti, ci sarà il consiglio straordinario della Lega calco per il caso-Genoa. Lunedì ben 14 giocatori rossoblù sono stati trovati positivi al coronovirus, dopo aver giocato domenica contro il Napoli: anche i calciatori azzurri sono stati sottoposti ai tamponi e si attendono i risultati. Nella riunione di questo pomeriggio, comunque, si deciderà se far giocare o meno due gare della prossima giornata di campionato: si tratta di Genoa-Torino e Juventus-Napoli, che vedono in campo proprio i due club coinvolti nell’assurda vicenda. Al momento, il rinvio delle partite sembra altamente probabile: il secondo big match della Juve di Andrea Pirlo, dunque, potrebbe essere rimandato.