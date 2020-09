Serie A – Il ministro Spadafora sulla riapertura degli stadi

TORINO – Torna a parlare della riapertura degli stadi il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il politico avrebbe affermato in Parlamento che si sta lavorando per riaprire progressivamente e gradualmente: per il momento, non si può andare oltre le mille presenze, ma si sta portando avanti un progetto fino al 7 ottobre per aumentarle. Questo lavoro, poi, riguarda la riapertura al pubblico di tutte le manifestazioni sportive, comprese le partite del nuovo campionato di Serie A. Il ministro ha poi dichiarato che si punta ad ottenere una percentuale di presenze, non un numero fisso di persone per ogni impianto. Inoltre, La Gazzetta dello Sport ha affermato che Spadafora, in sede di Recovery Found, chiederà intorno al miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di questo progetto.