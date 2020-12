Gravina sulla modifica dei campionati: “Vogliamo potenziare i play-off”

TORINO – Si continua ancora a discutere sulla modifica dei campionati italiani di calcio e, in questo periodo, si sta lavorando per un’effettiva riforma. A parlarne è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Intervistato da Il Sole 24 Ore, il numero uno del calcio italiano ha affermato:

"Da diverso tempo sto cercando di lavorare per una modifica delle formule dei nostri campionati: vogliamo renderli più incerti, in modo che possano attirare una maggiore quantità di pubblico e aumentare gli ascolti. Per questo motivo, vogliamo potenziare i play-off, un meccanismo che potrebbe portare a quello che cerchiamo".