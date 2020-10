Ciro Immobile a France Football: “Un onore essere lì con Messi e Ronaldo”

TORINO – Ha parlato ai microfoni di France Football Ciro Immobile: il centravanti della Lazio e della Nazionale Italiana ha risposto alle domane del noto periodico francese, che ogni anno assegna il Pallone d’Oro. L’attaccante biancoceleste è infatti il vincitore dell’ultima edizione della Scarpa d’Oro con 36 gol: tra i tanti avversari, è arrivato addirittura sopra a Robert Lewandowski, autore di 34 gol e vincitore del Triplete con il Bayern Monaco. Ecco le parole di Immobile a France Football:

“Per me è un onore essere sulla lista dei vincitori della Scarpa d’Oro con Messi e Ronaldo: stare al loro fianco è stupendo. Senza il Pallone d’Oro, che quest’anno non è stato assegnato, la Scarpa d’Oro assume un valore maggiore, anche se non sono la stessa cosa. Sono contentissimo di aver battuto anche Lewandowski, che quest’anno meritava il Pallone d’Oro: questo è un trofeo molto importante per noi attaccanti“.