Il presidente dei piccoli azionisti Juve: “Nuovo CdA d’alto profilo”

La Juventus continua a essere al centro delle cronache per le vicende extra campo . Nei giorni scorsi la Procura federale si è mossa, facendo ricorso per riaprire il procedimento sul caso plusvalenze . Questo atto si aggiunge alla vicenda dell' inchiesta Prisma , di cui si attendono gli ulteriori sviluppi. Della situazione del club ha parlato Aicardi , presidente dell' associazione piccoli azionisti della Juve , in un'intervista a Tuttosport.

Queste le sue parole sul caos mediatico: "Innanzitutto, per qualsiasi tipo di società, e a maggior ragione per una quotata in Borsa, è un episodio sgradevole, sarebbe stato meglio che non fosse capitato. Poi, se c’è di mezzo la Juve tutto assume una connotazione mediatica diversa. Terzo punto: il fatto che l’inchiesta sia venuta fuori durante il Mondiale in cui Italia non partecipa ha favorito l’attenzione degli sportivi italiani, dei tifosi e dei media: se la Nazionale fosse stata in Qatar il clamore sarebbe stato differente".