Juventus – Percassi: “Vogliamo ripartire da Romero”

Percassi durante l'evento di presentazione delle nuove maglie, ha parlato anche di Romero, difensore della Juventus in prestito alla Dea.

redazionejuvenews

Luca Percassi, alla presentazione delle nuove maglie, ha parlato anche del mercato della Dea. In primo luogo, si è espresso su due possibili cessioni: “Gollini in chiusura col Tottenham? Ci sono varie ipotesi che stiamo affrontando, so solo che è un giocatore molto importante dell’Atalanta, un ragazzo che ci ha permesso di crescere, il mercato poi magari porterà qualcosa di diverso. Vediamo che succede, di definitivo ad oggi non c’è nulla se non delle ipotesi molto concrete. Ilicic è un giocatore che ha dato tantissimo all’Atalanta, che è stato chiacchierato tanto in passato però è un patrimonio della società. Sappiamo cosa ha dato e cosa può fare. Se ci saranno delle opportunità le valuteremo ma non c’è la fretta di voler risolvere un problema. C’è la volontà di fare le cose per il bene della società".

"Tutti i giorni leggo nomi accostati all’Atalanta - ha proseguito Percassi - qualcuno sicuramente figlio di interessamenti da parte nostra. Però ci terrei a ribadire che partiamo da una squadra di giocatori che ha dato molto. Sappiamo che i risultati fatti sono straordinari e partiamo da un grandissimo allenatore che per noi è assolutamente la persona più importante del nostro progetto. Invece di parlare di tanti nomi accostati all’Atalanta, noi partiamo dal nostro gruppo, che è fatto di ragazzi che sono cresciuti moltissimo: questo poi è un mercato particolare per la pandemia, per gli europei, per le difficoltà a vendere e anche a comprare. Non vorrei parlare di chi può arrivare ma fondamentale dire un grazie infinito a chi ci ha permesso di essere qui oggi e che sarà protagonista la prossima stagione".

L'amministratore delegato dell'Atalanta ha poi chiarito la situazione di Romero, difensore della Juventus in prestito all'Atalanta: "Ripartiremo anche da Romero? Il principio che abbiamo cercato di seguire in questi anni è che le vendite ci devono rinforzare, non indebolire, è questa l’idea. Ovvio che Cristian ha fatto una stagione straordinaria, è stato premiato come miglior difensore in Italia, è normale che abbia degli interessamenti. Però è all’Atalanta in un contesto che gli ha permesso di crescere e di portarlo in Champions League e di andare in Copa America da titolatissimo e vincerla. Vediamo cosa succede, il principio che cerchiamo di seguire è quello: non vogliamo vendere per indebolirci". Chiosa finale su Musso: “C’è stata questa opportunità. Ogni anno cerchiamo di portare giocatori che pensiamo possano essere utili alla causa e lui era stato identificato come un ragazzo con queste caratteristiche".