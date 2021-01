Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

TORINO – Di seguito riportiamo tutte le formazioni ufficiali dei match delle 15, che sono ben 7: Atalanta-Parma, Bologna-Udinese, Crotone-Roma, Lazio-Fiorentina, Sampdoria-Inter, Sassuolo-Genoa e Torino-Hellas Verona. In attesa del big match previsto alle 20.45 di stasera tra Juventus e Milan scopriremo se Roma e Inter riusciranno a tenere il passo scudetto per avvicinarsi ai rossoneri e a tenere “a bada” i bianconeri” in attesa del verdetto di stasera.

Atalanta-Parma

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Tolói, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Iličić, Muriel. All. Gasperini.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi, Alves, Valenti, Gagliolo; Hernani, Sohm, Cyprien; Karamoh, Kurtić; Inglese. All. Liverani.

Bologna-Udinese

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlović.

Udinese (3-5-2): Musso; Becão, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelar; Lasagna, Forestieri. All. Gotti.

Crotone-Roma

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallán, Golemic, Cuomo; Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.

Roma (3-4-2-1): López; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Mkhitaryan, Pérez; Mayoral. All. Fonseca.

Lazio-Fiorentina

Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor Julio; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribéry. All. Prandelli.

Sampdoria-Inter

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Damsgaard; Keita. All. Ranieri.

Inter (3-5-2): – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Sanchez. All. Conte.

Sassuolo-Genoa

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Radovanovic, Behrami, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. All. Ballardini.

Torino-Hellas Verona

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Murru; Gojak, Belotti All. Giampaolo.

Verona (3-4-1-2): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barák, Zaccagni; Kalinić. All. Juric.