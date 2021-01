Serie A, i risultati dei match delle 15

TORINO – In questa giornata di Serie A sono andati in scena ben sette match. L’Atalanta ha vinto 5-1 contro il Sassuolo che scende in classifica. La squadra di Gianpiero Gasperini conquista tre punti pesantissimi per la lotta alla conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A segno per i nerazzurri Zapata (doppietta), Pessina, Muriel e Gosens. Per i neroverdi, invece, è andato a segno Chiriches. Il Napoli continua il suo cammino verso la Champions League e si impone per 4-1 sul campo del Cagliari (quest’ultimo in dieci uomini per tutto il secondo tempo). Per gli azzurri in gol Zielinski (doppietta), Insigne e Lozano. Per la squadra di Di Francesco, invece, ha timbrato il tabellino dei marcatori Joao Pedro.

La Roma vince una partita importantissima in casa contro la Sampdoria 1-0 e prova ad inserirsi nel gruppo delle due milanesi che sono da tempo fisse al comando. In gol per il giallorossi Dzeko di girata su assist di Karsdorp. Il Genoa di Ballardini ferma la Lazio tra le mura del Marassi e il match termina 1-1. Per i biancocelesti Immobile su rigore e per i rossoblu Destro. A reti bianche, invece, Fiorentina-Bologna. I viola non riescono a confermare il momento di forma dopo la clamorosa vittoria contro la Juventus nella scorsa giornata di campionato. Il Torino vince 3-0 in trasferta contro il Parma e Giampaolo scaccia i fantasmi di un suo eventuale esonero. A segno per i granata Singo, Gojak e Izzo. L’Hellas Verona infine vince 1-0 contro lo Spezia grazie alla rete di Zaccagni. Alle 18 scenderà in campo la capolista (il Milan) contro il Benevento e alle 20.45 andrà in campo la Juventus contro l’Udinese tra le mura dell’Allianz Stadium, dove Pirlo cercherà di tornare alla vittoria. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<