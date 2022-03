Le pagelle di Juve-Villarreal: un finale da incubo porta l’eliminazione

La squadra gioca solo un tempo. Cala nella ripresa e poi crolla letteralmente in un finale da incubo: ecco le pagelle di Juventus-Villarreal.

Nel primo tempo non subisce tiri nello specchio, anche se Lo Celso lo spaventa sfiorando il palo alla sua destra.

In occasione del primo rigore la tocca ma non basta a evitare il gol di Moreno. Incolpevole sul 2-0. Spiazzato sul rigore del 3-0.

Danilo

Non si fa vedere molto per gran parte della partita, giocando in modo scolastico.