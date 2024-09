Juve-Napoli, le pagelle di Di Livio: disastro Vlahovic, bene la difesa - JuveNews.eu

Tutti i voti dei giocatori della Juve nella partita di Serie A contro il Napoli: le pagelle dell'ex bianconero Angelo "Soldatino" Di Livio

Di Gregorio: il Napoli riesce ad arrivare più volte al tiro e il portiere italiano risponde sempre presente. Diverse ottime parate che non fanno capire perchè la Juve ha deciso di puntare su di lui. VOTO: 6,5.

Savona: Motta da di nuovo fiducia al giovane terzino bianconero che non delude le aspettative. Buona prestazione, senza infamia e senza lode. VOTO: 6.

Kalulu: quando la Juve ha deciso di puntare su di lui in molti hanno storto il naso. Il francese si sta però dimostrando un giocatore di grandissima affidabilità, tanto come terzino quanto come centrale di difesa. VOTO: 6,5.

Bremer: i suoi interventi difensivi non fanno quasi più notizia. Lotta colpo su colpo con Lukaku e ha la meglio in praticamente ogni singola azione. Muro bianconero. VOTO: 6,5.

Cambiaso: ottima prova da parte del terzino italiano, tra le migliori fonti di gioco bianconere. Sovrapposizioni, inserimenti, raddoppi: ce n’è per tutti i gusti. VOTO: 6,5.

Locatelli: partita difficile per Locatelli, costretto a fare i conti con il solido centrocampo del Napoli. Il giocatore bianconero ne esce bene, con diversi interventi difensivi riusciti e il solito grande numero di palloni giocati. VOTO: 6.

McKennie: Douglas Luiz? No grazie, c’è Wes. Ogni anno sembra destinato a lasciare la squadra, ogni anno resta e trova il modo di rendersi utile. Tanta quantità, inserimenti e spirito di sacrificio: cosa chiedere di più? VOTO: 6.

Gonzalez: L’esterno argentino prova a lasciare il segno ma non riesce a rendersi davvero pericoloso. Pochi scatti, pochi dribbling: manca qualcosa. VOTO: 5,5.

Koopmeiners: sempre più al centro della manovra bianconera. L’olandese sta lentamente entrando nel gioco di Motta, che però ha deciso di allontanarlo dalla porta per farlo giocare qualche metro più indietro. L’impressione è che così non riesca a dare il meglio. VOTO: 6.

Yildiz: una sua insufficienza fa quasi notizia ormai ma questa sera il numero 10 non è riuscito a mettersi in mostra. La squadra di Conte ha chiuso ogni spazio e lui non è riuscito a tirare fuori la magia dal cappello. VOTO: 5,5.

Vlahovic: male, a tratti malissimo. La difesa del Napoli lo blocca e lui non riesce a rendersi utile. Pochi palloni toccati, tanti errori. Non a caso Thiago Motta lo sostituisce nell’intervallo. VOTO: 4,5.

Weah: VOTO 5,5

Thuram: VOTO sv

Thiago Motta: terzo pareggio per 0-0 consecutivo per i bianconeri, che comincia a diventare un campanello dall’allarme. La difesa funziona, il centrocampo crea gioco ma manca qualcosa in fase di finalizzazione. La sostituzione di Vlahovic ne è un chiare segnale. VOTO: 6.