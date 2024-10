Juve-Lazio, le pagelle di Di Livio: Thuram onnipresente, Yildiz dove sei?

Le pagelle di Juve-Lazio: tutti i voti delle prestazioni dei giocatori bianconeri fatti di Angelo "Soldatino" Di Livio

DI GREGORIO: la Lazio resta in 10 uomini, comincia a difendersi e in pratica smette quasi di attaccare. Per il portiere bianconero la partita diventa una passeggiata. VOTO 6

SAVONA: buona prestazione da parte del giovane terzino italiano, che fa buona guardia su Zaccagni. VOTO 6

GATTI: prestazione senza infamia e senza lode. Castellanos non è un cliente facile ma lui lo tiene a bada. VOTO 6

KALULU: senza Bremer si carica la difesa sulle spalle. Chiusure perfette e non solo. È da una sua azione in fase offensiva che nasce il fallo che lascia in 10 la Lazio. VOTO 6,5

CABAL: perchè non ha più giocato dopo la terza giornata? Qualità e quantità da parte del colombiano, che si fa trovare pronto e convince tutti. VOTO 6,5

LOCATELLI: solito metronomo bianconero, ma leggermente più spento rispetto ad altre volte. La Lazio si è chiusa in difesa e lui non è riuscito a trovare il passaggio vincente. VOTO 6

THURAM: sicuri che ci fosse un solo Thuram in campo? Era ovunque, sembrava avere il dono dell’ubiquità. Fondamentale in fase di recupero, brillante anche con i suoi inserimenti. VOTO 7

CAMBIASO: Thiago Motta lo schiera esterno alto e gli affida la fascia da capitano. Il risultato è buono: non è un attaccante e si vede, ma riesce comunque a regalare diversi spunti interessanti. VOTO 6,5

DOUGLAS LUIZ: Koopmeiners è infortunato e il brasiliano ha un’altra possibilità dal primo minuto… sprecata. O meglio: Douglas non lascia il segno. Da uno con le sue qualità ci si aspetta di più. VOTO 5,5

YILDIZ: meno brillante del solito. Trova pochissimo spazio e non riesce a lasciare il segno. VOTO 5,5

VLAHOVIC: una traversa, tanti palloni sporchi e diverse occasioni pericolose. Manca il gol (dettaglio non da poco) ma per il resto non gli si può chiedere di più. VOTO 6

WEAH: VOTO 6

DANILO: VOTO 6

ADZIC VOTO 6

FAGIOLI: VOTO 6,5

THIAGO MOTTA: VOTO 6