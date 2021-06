Zeman: “Sarri non tradì il Napoli passando alla Juve. Non è come Capello”

Le parole del neo allenatore del Foggia

Maurizio Sarri, da qualche settimana, è tornato ufficialmente in panchina, prendendo la guida della Lazio dopo l'anno sabbatico passato in seguito all'esonero dalla Juventus. Un'esperienza, quella bianconera, non particolarmente fortunata per il tecnico toscano nonostante lo scudetto portato a casa. Mai entrato in sintonia con l'ambiente, l'ex Chelsea e Napoli non si è lasciato bene con il club. Ai microfoni del Corriere dello Sport, il neo tecnico del Foggia Zdenek Zeman ha così parlato di chi etichetta Sarri come traditore per aver allenato prima il Napoli e poi la Juve:

"Il tradimento nel calcio esiste solo se uno si vende una partita. Se un calciatore cambia squadra e poi gioca contro quella precedente non è un tradimento, fa parte del suo lavoro. Poi non esultano... Per me dovrebbero esultare. Sarri? Non ha tradito Napoli. Bisognerebbe entrare nello specifico e vedere se c'erano problemi. Non è come Capello che disse 'Io alla Juve mai', e poi lasciò Roma di notte. Quello è già più tradimento".

Di Sarri, nell'intervista concessa ai microfoni di TMW, aveva così parlato anche l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi: "Io ci credevo, dopo che aveva fatto bene a Napoli e Chelsea. Ci credevo ma poi non è andata bene. Si poteva provare a cambiare, ma sembrava una squadra anarchica, con grandi fuoriclasse ma poco legati. Io pensavo che potesse fare grandi cosi in Champions e invece...Alla fine tanto criticato ma lo Scudetto l'ha portato a casa. Certo, in un gruppo però ci vuole empatia. La sensazione da fuori è che hanno deciso di cambiare per la poca empatia col gruppo. Futuro Ronaldo? Se Ronaldo ha le stesse motivazioni e la voglia di essere protagonista con la maglia della Juventus, lo terrei. Non è semplice trovarne uno come lui".