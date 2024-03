Zazzaroni: “Juventus più in crisi di risultati che di gioco”

Ivan Zazzaroni ha commentato il momento della Juventus: per il giornalista, i bianconeri sarebbero più in crisi di risultato che di gioco

Dagli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato della prova della Juventus contro il Genoa. Ecco cosa ha detto: "Nel secondo tempo il Genoa non è esistito. Si è difeso benissimo, la Juventus ha creato poco ma sono mancati giocatori di fantasia. La Juventus è in crisi di punti ma forse meno di gioco, inoltre Allegri ha visto giocatori non in condizione ma lui è il responsabile dei 7 punti in 8 partite, essendo l'allenatore è colpevole, qualcosa ha sbagliato, non può dire tutto quello che vorrebbe".