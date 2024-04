Zazzaroni: “Juventus-Milan è stata la partita dei paradossi”

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato il match tra Juventus e Milan. Ecco un estratto delle sue parole: "Juve-Milan è stata la partita-sintesi dei nostri paradossi e pregiudizi culturali. Si sono affrontati due grandi professionisti travolti dallo stesso destino (nell’oscuro mare delle emergenze economiche) pur se per motivi diametralmente opposti.Alla fine Allegri pagherà l’ordinarietà di questa Juve, non i risultati (lo scudetto con Gatti, Weah, Kostic, Locatelli, Iling-Junior e Alex Sandro non sarebbe riuscito nemmeno a David Copperfield): Max ha infatti portato a casa tutto quello che gli era stato chiesto in estate dall’Azienda; Pioli perderà il posto per i risultati, non per il gioco che è stato a lungo tra i più brillanti del campionato".