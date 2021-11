Zaccagni: “La Juve è stata brava a non concederci nulla”

Il giocatore della Lazio ha analizzato il big match dell'Olimpico contro la Juve

La Juventus alza la testa e risale in classifica dopo la vittoria di ieri sul campo della Lazio. I bianconeri infatti sono riusciti ad imporsi sulla squadra di Sarri grazie alla doppietta di capitan Bonucci, il quale ha inevitabilmente mandato un segnale anche al ct della Nazionale Roberto Mancini su chi deve battere l'eventuale prossimo rigore degli Azzurri. Ma tornando alla gara dell'Olimpico, la vera forza della Juve è stata la solidità difensiva e la grandissima lucidità in mezzo al campo, senza praticamente mai concedere nulla di pericoloso ai biancocelesti. Dello stesso avviso è anche il giocatore della Lazio Zaccagni , il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Style Channel.

SU IMMOBILE - "Immobile è un calciatore fondamentale per noi. Penso che abbiamo disputato una buona gara, ci è mancato solo qualcosa in fase conclusiva. Ci sono molte gare da giocare, è necessario gestire bene le energie. Oggi sono stato bene fisicamente, nel secondo tempo sono un po’ calato, ma sono felice di aver messo minuti nelle gambe. Serve rimanere positivi, consapevoli di aver giocato una buona gara. Dobbiamo ragionare partita dopo partita.

SULLA PARTITA - "La Juventus ha difeso bene, chiudeva bene gli spazi e noi abbiamo faticato in fase offensiva. Mi auguro di tornare al massimo, credo di aver bisogno di due o tre partite. Il mio obiettivo è quello di arrivare in condizione per restare in campo fino alla fine. Dovevamo provare le conclusioni da fuori, ma va detto che loro sono stati bravi a non concederci nessuna occasione pericolosa".