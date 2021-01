Wesley, esordio e festa social: “Una data che non dimenticherò mai”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera la partita di Coppa Italia contro il Genoa, accedendo ai quarti di finale dove incontrerà la vincitrice tra il Sassuolo e la SPAL, che si incontreranno oggi pomeriggio al Mapei Stadium. La partita di ieri sera è finita in parità per 2-2, con la Juventus padrona del campo che ha subito due gol dopo aver abbassato la tensione a seguito del doppio vantaggio. Ai bianconeri sono serviti i supplementari per portare a casa la partita, con il gol del debuttante Rafia che ha regalato ad Andrea Pirlo la qualificazione al turno successivo.

La partita di ieri sera, complici anche le assenza per COVID di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, e gli infortuni di Chiesa, McKennie e Dybala, ha visto il tecnico bianconero schierare molti giovani dall’inizio, che hanno riposto al meglio alla fiducia riposta in loro dal tecnico bresciano. Dragusin, alla sua terza in bianconero, si è mosso molto bene in difesa, così come Manolo Portanova a centrocampo, e anche il suo compagno di reparto Wesley. Pirlo ha poi mandato in campo nella ripresa anche il giovane Rafia, che ha consegnato ai bianconeri la qualificazione ai quarti con un tap in in area di rigore.

La partita di ieri sera ha segnato quindi l’esordio per molti giovani bianconeri, prova di quanto la società ed il tecnico siano attenti al futuro della squadra. Tra di loro c’era il terzino brasiliano classe 2000 Wesley Gasolina, che dopo l’esperienza in prestito al Verona dello scorso anno è tornato a Torino. Dopo la partita il giocatore ha postato attraverso il suo profilo Instagram, festeggiando l’esordio in prima squadra: “Una data che non dimenticherò mai. Felice per la vittoria e per l’esordio con la maglia bianconera”.