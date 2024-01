Vlahovic, il rinnovo si farà: l’attaccante serbo vuole vincere con la Juve

Dusan Vlahovic sta vivendo forse il miglior momento da quando è in bianconero. In estate lo stesso Vlahovic ha sempre rispedito al mittente le proposte arrivate dalla Premier League e dalle varie big europee e così farà, salvo sorprese, anche in futuro. La sua volontà resta quella di vincere con la maglia della Juventus e oltre a dimostrarlo a parole vuole passare ai fatti, con la firma sul nuovo accordo.

Il suo attuale legame coi bianconeri scadrà nel 2026 e fra le parti non sembra esserci particolare fretta di mettere nero su bianco un nuovo accordo. Ma l'ex Fiorentina ha già dato il proprio assenso al suo entourage per allungare di almeno una stagione l'attuale vincolo, portando così la scadenza al 2027.

Nelle idee della Juventus il prolungamento di un anno sarà utile per spalmare ingaggio e bonus legati al rendimento e lo stesso Vlahovic ha già dato il proprio benestare all'operazione. In questo campionato Vlahovic ha messo insieme un totale di 18 partite con all'attivo 2 assist per i compagni e 9 gol, di cui 2 decisivi nell'ultima vittoria contro il Sassuolo.