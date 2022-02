Villarreal-Juventus: Vlahovic esordisce con gol ma non basta

La sfida dell'Estadio de la Ceramica si rivela dura per una Juventus in assetto piuttosto difensivo. Esordio con gol per l'attaccante serbo.

redazionejuvenews

Neanche il tempo di iniziare questo ottavo di finale e la Juventus è già in vantaggio. Danilo intercetta e, prima della linea di centrocampo, alza la testa e lancia per Vlahovic, che stoppa di petto, eludendo la marcatura, e incrocia con precisione all'angolino per l'1-0. Ci sono voluti poco più di 30 secondi al serbo per bagnare con una rete il suo esordio in Champions League. La gara inizia quindi in discesa per i bianconeri. I padroni comunque non si perdono d'animo e sfiorano il pareggio con il palo di Lo Celso al 12', con il disturbo fondamentale di Rabiot. Il Sottomarino Giallo prende coraggio e con un pressing asfissiante mette in difficoltà una Juve che sia abbassa oltremodo. La Juve prova a scuotersi ma non riesce a concretizzare le ripartenze. I pericoli nell'area juventina vengono spenti da un attento De Ligt, che rimedia anche a distrazioni altrui.

Si chiude così una prima frazione in cui i bianconeri hanno trovato il vantaggio al primo colpo e poi si sono difesi con una sorta di 3-5-2 dal baricentro basso, con i padroni di casa che hanno cercato col pressing e il palleggio di trovare il pareggio.

Alex Sandro accusa un problema ed esce all'intervallo, quindi Allegri inserisce un uomo di carisma come Bonucci. La Juve prova subito a replicare l'1-0 con un lancio di McKennie per Morata che si coordina bene ma mette a lato. Nel primo quarto d'ora della ripresa la Juve diventa padrona del campo nella ripresa e il Villarreal rimane più basso, nonostante lo svantaggio. Poi la squadra di casa torna a spingere, mettendo maggiore agonismo e facendo abbassare la Juve, dopo qualche contropiede sbagliato. E al 65' gli uomini in giallo trovano il pareggio. Capoue con un'imbucata precisa trova il perfetto inserimento di Parejo che batte Szczesny. La retroguardia juventina si è fatta cogliere impreparata. Allegri prova a cambiare qualcosa, con Arthur per Locatelli, autore di una prova positiva. Il Villarreal ci crede sempre di più e i bianconeri fanno qualche errore di troppo in ripartenza.

Nei minuti finali le due squadre aumentano l'aggressività per cercare l'occasione vincente e in uno di questi duri contrasti si infortuna McKennie, sostituito da Zakaria. Ma le difese contengono le folate offensive avversarie. Una gara che si preannunciava ostica e combattuta e così è stato. La squadra di Allegri ha avuto un atteggiamento prudente, ma non è riuscita a pungere in contropiede, non sfruttando il vantaggio. Si deciderà tutto al ritorno allo Stadium.