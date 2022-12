Vigilia per la Juventus: domani in campo contro il Rijeka

La squadra bianconera è alla Continassa per preparare l'amichevole in programma domani a porte chiuse allo Stadium

redazionejuvenews

La Juventus si è ritrovata alla Continassa, dove ormai da inizio mese sta preparando la ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio contro la Cremonese. I bianconeri si stanno allenando al JTC a ranghi ridotti, ancora in attesa degli ultimi giocatori rimasti al Mondiale: Di Maria, Paredes e Rabiot torneranno infatti dopo Natale, essendo arrivati in finale ed avendo giocato il torneo fino alla fine.

Dopo la doppia seduta svolta ieri, con Milik e Szczesny che sono tornati e si sono uniti al gruppo, la squadra oggi è scesa in campo al mattino, per preparare, nel giorno della viglia, la prima amichevole di fine anno, in programma all'Allianz Stadium a porte chiuse contro il Rijeka. La seconda amichevole verrà disputata contro lo StandardLiegi, partita che invece verrà disputata a porte aperte sempre nell'impianto bianconero.

Allegri sta cercando quindi di preparare al meglio la seconda parte di stagione, che spera sia meno funestata dagli infortuni della prima, e soprattutto che venga disputata dalla squadra con concentrazione e voglia, come accaduto nella seconda parte dei primi mesi della stagione, quando la Juventus è riuscita, in parte, a recuperare il disastroso inizio di campionato, che ha portato anche all'eliminazione dalla Champions League e alla conseguente discesa in Europa League.