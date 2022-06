Vieri: “Juventus squadra molto forte, deve solo giocare meglio”

L'ex calciatore della nazionale e della Juventus ha parlato in occasione della presentazione della nuova edizione della Bobo Summer Cup, appuntamento estivo ormai fisso

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana ChristianVieri, ha parlato intervistato in occasione della presentazione della prima tappa della "Bobo Summer Cup", appuntamento estivo ormai fisso da qualche anno: "Perché abbiamo scelto Viareggio? Abbiamo parlato con il Comune, con il Sindaco e con l'Assessore. Volevamo fare un evento importante di sport, di solidarietà, di divertimento per le famiglie, per adulti e bambini. Questo matrimonio si è chiuso facilmente, c'era voglia di fare un grande evento. Sarà una tappa molto divertente, ci sarà tanto padel, la cena di beneficenza, poi c'è la Bobo TV a teatro. Se volete ridere venite, se siete tristi restate a casa. Quando c'ero io quello di Viareggio era un torneo meraviglioso, tutte le squadre di Europa volevano venire a giocare a Viareggio. È importante per lo sport, poi io venivo a Viareggio da bambino".

"Bisogna aspettare e vedere cosa farà l'Inter. Lukaku vuole tornare, Lautaro non sappiamo se resta o se va via. Ieri l'agente di Dybala era in sede dell'Inter, vediamo. Dobbiamo solo aspettare. Bastoni è giovane e forte. L'Inter è una super squadra, ma non verrà smantellata. Se parte un giocatore, ne arriva un altro importante. L'Inter è uno squadrone, non ha problemi".

"La Juventus è forte, lo sarà ancora di più se dovessero arrivare alcuni dei giocatori di cui si parla. Deve solo giocare meglio, perché la Juve non può giocare così. Vlahovic ha fatto bene a partire perché uno deve migliorare sempre, anche come squadra. Se ti chiama la Juventus non puoi dire di no. Pioli invece è incredibile, Maldini ha lavorato alla grande. Hanno vinto di squadra. Per competere in Champions però servirà pazienza, un passo alla volta. Ora è arrivata RedBird. In questi due anni hanno preso giovani interessanti e giusti e hanno raggiunto un obiettivo incredibile. Non ci sono più i soldi da spendere, in Italia forse li ha solo la Juventus".