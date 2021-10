Vierchowod snobba Allegri: “Tra lui e Mourinho scelgo il portoghese…”

L'ex difensore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha coinvolto anche Max Allegri

redazionejuvenews

Mancano poche ore al big match di questa sera tra Juventus e Roma, con i bianconeri che sono chiamati a vincere se vogliono accorciare in classifica e approfittare del passo falso dell'Inter di ieri contro la Lazio, soprattutto in virtù dello scontro diretto di domenica prossima a San Siro. Ancora qualche dubbio di formazione per Allegri che, è costretto a delle scelte forzate a causa dell'indisponibilità di Paulo Dybala e Adrien Rabiot, con il primo ancora alle prese con l'infortunio rimediato contro la Samp e il francese afflitto da Covid.

Recuperato invece Morata, il quale risulterà nella lista dei convocati e molto probabilmente farà il suo ingresso in campo ad opera in corso, Allegri permettendo. Proprio l'allenatore livornese, è stato chiamato in causa da un ex giocatore della Vecchia Signora. Si tratta di Pietro Vierchowod, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di New Sound Level 90fm, dove ha fatto un confronto tra Josè Mourinho e Max Allegri.

"La squadra più forte dove ho giocato è stata la Roma del 1982, perché c’erano tutti grandissimi calciatori. Singolarmente quella Roma di quell’anno là era la più forte in assoluto, con Falcao, Pruzzo e Di Bartolomei. Tra Allegri e Mou dico 100 volte Mourinho. Il mancato rinnovo non fu colpa né mia né della Roma ma della Sampdoria, ho anche litigato con la famiglia Mantovani, sono stato tre mesi senza avere contatti con loro ma mi hanno detto che o tornavo a giocare là o me ne stavo a casa per tutta la durata del contratto e quindi sono tornato”. Chissà come reagiranno i tifosi juventini dopo queste affermazioni.