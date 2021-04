Verso l’Atalanta, i convocati di Pirlo: Ronaldo out, torna Bonucci

Le scelte de tecnico

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la trasferta di domani in casa dell'Atalanta. Come annunciato in conferenza stampa non sarà della partita Cristiano Ronaldo, alle prese con un problema al flessore. Out anche Federico Bernardeschi, ancora positivo ai tamponi per il Covid. Torna invece Leonardo Bonucci, risultato negativo a differenza dell'ex Fiorentina. Questa la lista al completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, De Ligt, Danilo, Alex Sandro, Bonucci, Cuadrado, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Bentancur, Morata, Dybala, Felix Correia,