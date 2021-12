Verso il Napoli: Insigne negativo, contro la Juve ci sarà

L'attaccante del Napoli è risultato negativo al tampone molecolare. Ci sarà contro la Juve

redazionejuvenews

Manca poco piu di una settimana alla ripresa del campionato e la Juve ospiterà il Napoli di Spalletti all'Allianz Stadium che, si presenterà a Torino decimato. Peseranno infatti le assenze dei 3 impegnati in Coppa d'Africa, vale a dire Anguissa, Koulibaly e Osimhen, ai quali vanno ad aggiungersi le positività al Covid di Fabian Ruiz e di Lozano. Bianconeri che invece, potrebbero contare sul recupero di due elementi chiave della squadra, vale a dire Federico Chiesa e Paulo Dybala, entrambi assenti per infortunio in tutto il mese di dicembre.

In casa Napoli invece non si sta vivendo in un clima di serenità, soprattutto dopo le voci di ieri che vogliono il Capitano Lorenzo Insigne lontano dal Vesuvio. Sembra infatti essere arrivata un'intesa di massima con il Toronto, il quale garantirebbe al giocatore un quinquennale da 9,5 milioni netto a stagione, un enormità se si pensa alla carta di identità del giocatore partenopeo.

Intanto però, una buona notizia per i tifosi napoletani arriva dal test molecolare svolto da Insigne nella mattinata di oggi, il quale è risultato negativo e che di fatto, consentirà al numero 24 di poter prendere parte al big match dell'Allianz Stadium, in programma per il 6 gennaio. Certo, non sappiamo con che clima verrà accolto Insigne, ma quel che è certo è che Spalletti avrà un'arma in piu da presentare.