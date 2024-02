Verona-Juventus / TOP&FLOP: Gatti in affanno, Rabiot stoico

Tra i giocatori della Juventus a strappare qualcosa oltre la piena sufficienza c'è con ogni probabilità Adrien Rabiot . L'autore del gol del secondo e definitivo pareggio è caparbio e puntuale a sfruttare l'assist di Manuel Locatelli e permettere di rispondere quasi subito al gol di Tijjani Noslin . Uno dei pochi fari di un centrocampo oggi davvero in difficoltà. Promosso anche Wojciech Szczesny , sempre pronto quanto chiamato in causa e praticamente senza colpe in occasione dei due gol dell' Hellas Verona .

Molti i giocatori sottotono della Juventus vista contro allo stadio Bentegodi. A scricchiolare più del solito è stata la difesa e in particolare Federico Gatti, in grande affanno nel chiudere le sortite dei vivaci avversari. A centrocampo opaca ancora una volta la prestazione di Filip Kostic, poco chiamato in causa in fase di costruzione e poco utile in quella difensiva. Infine, non appare al top ancora Federico Chiesa che, nonostante non faccia mancare la grinta, appare ancora poco brillante nelle situazioni clou.