Ventura: “Addio Dybala? C’erano i segnali da tempo”

L'ex commissario tecnico della nazionale italiana ha parlato a Tuttomercatoweb, toccando anche l'argomento dell'addio alla Juve della Joya.

redazionejuvenews

Ritorna a parlare Gian Piero Ventura. L'ex commissario tecnico della nazionale italiana lo ha fatto ai microfoni di Tuttomercatoweb, toccando diversi argomenti. Tra questi non poteva mancare il tema del giorno, ossia il mancato rinnovo di Paulo Dybalacon la Juventus. Queste le sue parole: "L'addio alla Juve? I segnali da tempo stavano andando in questa direzione. Quando c'è la volontà di rinnovare si fa presto. Credo che si sia rotto il feeling e che abbia ricevuto offerte più importanti".

Un altro addio a parametro zero. Ormai una consuetudine del calciomercato: "Donnarumma e Vlahovic sono andati via dalle società che li hanno fatti crescere, Dybala ha detto addio alla Juve. Direi che il calcio è cambiato. Ci dovremo abituare. Io ho vissuto Mazzola, Rivera, Del Piero e Totti. Oggi queste cose non ci sono più. La società è cambiata".

E su un possibile futuro dell'argentino all'Inter: "Non mi stupirebbe. Ma nel 3-5-2 di Inzaghi sarebbe un problema".

Poi Ventura ha parlato anche del sul ex Bari, che sta per essere promosso. Questo obbligherà la proprietà a scegliere, perché non potrà più avere due club: "La famiglia De Laurentiis dovrà fare una scelta, spero dia una mano ulteriore a questa società. La Serie B è un piccolo passo per il futuro. La situazione di certo non è facile, ma Bari è affamata di calcio".

Sulle possibilità che ADL lasci il Napoli, ha aggiunto: "Non mi sorprenderebbe più di tanto. Non è facile, ma non sarei sorpreso. Bari è una piazza che in A ha grandi potenzialità".

Giovedì ci sarà la sfida fra l'Italiae la Macedonia del Nord, primo step dei playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar. Il commento dell'ex c.t.: "Non ne parlo. Farò il tifo per l'Italia come tutti gli italiani, vedrò la partita con tutto l'affetto che ho per la Nazionale".