Le ultime sulla formazione anti Salernitana: gioca Iling per Kostic

Il tecnico bianconero dovrebbe aver sciolto le riserve sulla formazione che andrà in campo stasera dopo la rifinitura svolta in mattinata

Dopo il successo in campionato contro la Roma, la Juventus apre il nuovo anno con il match di Coppa Italia contro la Salernitana. Come riportato da Romeo Agresti, Massimiliano Allegri intende fare qualche cambio di formazione a partire dalla porta, dove giocherà Perin. Davanti a lui la difesa sarà formata da Gatti, Danilo e Rugani, che prenderebbe il posto di Bremer. Sull'out di destra giocherà Cambiaso, mentre a sinistra spazio a Iling Junior che darà un turno di riposo a Kostic. A centrocampo dovrebbero giocare Miretti, Rabiot e Locatelli. In attacco spazio alla coppia formata da Chiesa e Milik con Vlahovic che parte dalla panchina.