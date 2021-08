Udinese-Juventus: le formazioni ufficiali

Le due squadre tra poco in campo

La Juventus farà tra poco il suo esordio in Serie A contro l'Udinese, che ospiteranno i bianconeri alla Dacia Arena di Udine. La squadra di Massimiliano Allegri arriva alla partita dopo due vittorie negli ultimi test, contro l'Atalanta sabato scorso e contro la Juventus Under 23 giovedì: le due partite sono servite al tecnico per capire il livello fisico dei giocatori, con Paulo Dybala che in entrambe le sfide è sembrato quello più in palla di tutti quanti, e questa sera dovrebbe scendere in campo per guidare la squadra bianconera alla vittoria.