Training Experience Elite: la Juventus accoglie i giovani

La Juventus ha concluso la stagione senza vincere trofei, per la prima volta dopo 10 anni. I bianconeri non sono mai stati infatti in corsa per la vittoria finale dello Scudetto, perdendo anche le due finali disputate contro l'Inter, quella di Supercoppa Italiana e quella di Coppa Italia. I bianconeri si sono assicurati l'accesso alla ChampionsLeague per il prossimo anno, arrivando quarti in classifica, ma stanno lavorando sul mercato per migliorare la squadra a disposizione di MassimilianoAllegri. Non basterà infatti, il prossimo anno, competere per le prime posizioni, dal momento che l'obiettivo principale sarà quello di tornare a vincere lo Scudetto.