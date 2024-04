Torino, Buongiorno: “Volevamo battere la Juventus per i nostri tifosi”

Alessandro Buongiorno ha commentato il pareggio del suo Torino con la Juve: per il difensore granata sarebbe un risultato non soddisfacente

Intervistato ai microfoni di DAZNnel post partita di Torino-Juventus, ha parlato il difensore della squadra granata, Alessandro Buongiorno. Ecco le sue parole: "Abbiamo dato il massimo. Abbiamo sentito l'affetto dei tifosi che ci sono stati vicini fino all'ultimo quindi li ringraziamo per questo. Ci dà consapevolezza ma c'è del rammarico perché volevamo vincere e dare la gioia ai nostri tifosi, purtroppo non è arrivata ma la partita è stata sofferta e sudata e quindi va bene così. Se è stata l'ultima sua non lo so. Ovviamente anche per il mister, alcuni di noi sono con lui da tre anni e c'era la voglia di vincere questa partita. Non ci siamo riusciti ma abbiamo messo il cuore".