I TOP e FLOP di Juve-Napoli: SOS attacco, bene Locatelli

Per riassumere la partita della Juve contro il Napoli basterebbe guardare il dato sul possesso palla della squadra di casa: sempre attorno al 35%. I bianconeri per gran parte della partita si sono accontentati di chiudersi in difesa, provando poi a rendersi pericolosi in ripartenza. Il Napoli d'altra parte ha provato a trovare la via del gol in tutti i modi, mettendo più volte in apprensione la difesa bianconera fino a trovare il gol vittoria.