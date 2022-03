I TOP e FLOP di Fiorentina-Juventus: difesa promossa, attacco bocciato

Vittoria all'ultimo respiro per la Juve contro la Fiorentina, ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo? I nostri TOP e FLOP

redazionejuvenews

Lo si sapeva sin da prima di scendere in campo: una partita contro la Fiorentina non è mai semplice. La squadra viola sin dai tempi di Baggio serba rancore nei confronti dei bianconeri e anche ieri sera la squadra di Italiano ce l'ha messa tutta per mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus. I viola spinti dalla propria tifoseria hanno giocato un'ottima partita, costringendo la Juventus a difendersi nella propria metà campo e a ripartire in contropiede. Nel finale però ci ha pensato la dea bendata: cross forte di Cuadrado dalla destra e deviazione sfortunata di Venuti nella propria porta. La vittoria va ai bianconeri, ma che difficoltà! Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Tra i promossi troviamo sicuramente de Ligt e Danilo, rocciosi e precisi in fase difensiva. I due giocatori bianconeri hanno blindato la porta di Perin, salvando il risultato in diverse occasioni. Insieme a loro un applauso va anche ad Arthur, che ieri sera ha giocato una delle sue migliori partite in bianconero. Tanti passaggi, tante palle smistate con precisione e qualche recupero fondamentale. Promosso. L'ultimo TOP è Cuadrado, come sempre decisivo. Il colombiano fa quello che gli riesce meglio, spingere e crossare, e proprio da un suo cross nasce l'azione che porta alla vittoria bianconera.

Bocciato invece tutto l'attacco. Vlahovic e Kean vengono marcati a uomo dalla difesa della Fiorentina, che non gli lascia lo spazio per pensare e agire. I due attaccanti bianconeri si ritrovano quindi costretti a muoversi nello stretto e ad abbassarsi per ricevere palla, non la loro migliore qualità. Oltre a loro, in difficoltà anche De Sciglio e Akè, costretti a fare i conti con uno scatenato Ikonè, che da quelle parti semina panico. Per fortuna l'esterno francese della Fiorentina spreca diverse occasioni da gol, ma che brividi!