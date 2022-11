Tiribocchi: “Prima delle sei vittorie avrei definito la Juve una delusione”

L'ex attaccante, oggi commentatore di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Vikonos/Radio per analizzare quanto si è visto finora in campionato

Oggi è finalmente iniziato il Mondiale 2022 in Qatar, con la vittoria dell'Ecuador per 2-0 sui padroni di casa. La Serie A invece riprenderà a gennaio, con altre premesse per la Juventus rispetto a qualche mese fa. La squadra bianconera infatti, dopo aver iniziato in maniera disastrosa, ha chiuso il campionato in crescendo. Prima della sosta era arrivato il 3-0 sulla Lazio, con cui i bianconeri sono arrivati a sei vittorie di fila in A, tutte senza subire gol.