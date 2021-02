Tifosi scatenati: scatta la petizione per rimuovere la stella di Conte dallo Stadium

TORINO – Nella serata di ieri la Juventus ha raggiunto la finale di Coppa Italia eliminando di fatto l’Inter, dopo aver concluso il match dell’Allianz con il risultato di 0-0, con i bianconeri forti del 1-2 maturato a San Siro nella gara di andata. Partita che non ha regalato grandissimi colpi di scena, eccezion fatta per alcune parate di Handanovic che ha mantenuto inviolata la sua porta. Ma il vero ‘spettacolo’ è accaduto fuori dal campo, con un teatrino poco simpatico tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, i quali si sono inveito contro davanti agli occhi attoniti dei presenti.

Il gesto dell’allenatore nerazzurro non è passato inosservato ai tifosi juventini che tanto avevano amato il leccese in tutta la sua carriera trascorsa in bianconero ma che adesso, rinnegano più di chiunque altro. L’ira infatti non si è placata neanche il giorno successivo alla gara e il popolo bianconero si è mobilitato sul web per prendere provvedimenti a riguardo. È stata infatti instituita una petizione online su Change.org, per far sì che venga rimossa la stella di Antonio Conte presente sulla pavimentazione dell’Allianz. Inutile dire che in pochissime ore sono state raccolte migliaia di adesioni, segno inequivocabile che il rapporto tra l’allenatore nerazzurro e i suoi ex tifosi è ormai giunto ai minimi storici. Lo si può notare anche dai vari commenti che circolano sul web, come: “Via subito la stella di Conte dallo Stadium”, o ancora: “Sei un fallito, togliete la sua stella”. Ora toccherà alla società prendere dei provvedimenti e nel caso in cui questo accada, si tratterebbe del secondo episodio, dopo il precedente capitato qualche anno fa a Zibi Boniek.

