Tifosi Juve, è bufera sui biglietti: “Prelazione abbonati ma i nostri posti li hai già venduti”

Ennesimo striscione di contestazione da parte dei tifosi

Sembra essere arrivata una boccata di ossigeno in casa Juve che, dopo la vittoria per 3-2 contro la Samp sale in classifica e prova a rimettersi in carreggiata per la corsa al titolo. I 3 punti conquistati infatti, allontanano definitivamente la Vecchia Signora dalle ultime posizioni, ma soprattutto alimentano ulteriormente quella che è gia di per se una battaglia piu che mai agguerrita e ricca di insidie da qui fino al termine della stagione. Ma nella testa dei giocatori bianconeri ora c'è il delicatissimo impegno di Champions contro il Chelsea, dove Allegri sarà costretto ai cambi forzati in virtù delle pesanti assenze di Paulo Dybala e Alvaro Morata.